У Тернополі взимку на гірці на Тарнавського працюватиме уже два підйомники
Гірськолижний комплекс “Савич-парк” активно готують до нового зимового сезону.
Серед головних нововведень – територія для катання на лижах і сноубордах стане значно більшою, а обслуговуватиме відвідувачів уже не один, а два підйомники, пише Урбаністика Тернополя.
Територія катання збільшилась завдяки зміні розташування старого підйомника. Раніше уся територія ліворуч витяга (якщо дивитися вниз) майже не використовувалась для катання на лижах і сноубордах.
Тепер же старий підйомник розмістили вздовж правої межі “Савич-парку”, на пологій трасі. Швидкість підйому буде невеликою, а тому цим витягом зможуть користуватись початківці.
Новий підйомник встановили вдовж лівої межі комплексу. Він обслуговуватиме досвідчених лижників і сноубордистів. Тут лінія підйому довша, ніж була у старого витяга – завдяки тому, що нижня станція розташована значно далі. Тож поганяти тут буде де.
Також нещодавно придбано новий ратрак і ще одну гармату для засніження.
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