У Тернополі взимку на гірці на Тарнавського працюватиме уже два підйомники

22/09/2018 Розмір тексту:

Гірськолижний комплекс “Савич-парк” активно готують до нового зимового сезону.

Серед головних нововведень – територія для катання на лижах і сноубордах стане значно більшою, а обслуговуватиме відвідувачів уже не один, а два підйомники, пише Урбаністика Тернополя.

Територія катання збільшилась завдяки зміні розташування старого підйомника. Раніше уся територія ліворуч витяга (якщо дивитися вниз) майже не використовувалась для катання на лижах і сноубордах.