У Тернополі взялися популяризувати пляжний волейбол

26/06/2017 Розмір тексту:

Пляжний волейбол започаткували у Тернополі. Цими вихідними відбувся турнір на пляжі «Циганка». Спортсмени змагалися за олімпійською системою 2 на 2.

Загалом у турнірі брало участь одинадцять команд, кожна складалася з двох гравців. Переможців відзначили кубками і медалями.

«Ми проводимо такі змагання третій раз, і як показує досвід – місцевим спортсменам це подобається, оскільки кількість учасників більшає. Це відкритий чемпіонат з волейболу. Турнір присвячений дню молоді. Ми запрошували до гри всіх прихильників пляжного волейболу, оскільки кількість команд була необмежена. Єдина умова – вікова, у змаганнях беруть участь гравці від вісімнадцяти років. І також попередньо треба було зареєструватися. Змагання проходили за офіційними правилами пляжного волейболу», – розповідає головний суддя змагань Петро Ніколюк.

Організатори гри діляться планами: невдовзі у Тернополі відбудеться наступний турнір. Тож прихильникам волейболу радять готуватися.

Софія Романська