У Тернополі взялися допомагати жінкам, в яких народилися діти з вадами

26/10/2017 Розмір тексту:

Здоров’я дитини залежить від способу життя, який веде її мама. Відтак тернополянок, які планують вагітність, закликали вживати лише здорову їжу, відмовитися від будь-яких алкогольних напоїв, а також грибів. У протилежному – збільшується ймовірність народження дитини з вродженими вадами.

Патологія дитини може утворитися ще в утробі матері. Одна з причин – нездоровий спосіб життя.

«Основним чинником, який впливає на наявність вроджених вад, – це є генетична схильність жінки. Оскільки жінка є найбільш частим носієм цієї патології. Але є ще інші фактори, які впливають на виникнення цієї патології: вживання фолієвої кислоти три місяці до зачаття дитини і перший триместр вагітності, другий фактор – не вживання жінкою і чоловіком алкоголю, вживаючи алкоголь дитина п’яніє з перших днів життя. Третій фактор – це радіація. В нас значний радіаційний фон після Чорнобильської катастрофи, забрудненість навколишнього середовища має також свій вплив. Тому лікарі рекомендують жінкам, які планують вагітність пити багато води, а також молока і не вживати грибів, бо вони найбільше акумулюють в себе радіацію. Подружжя має бути здоровим, тобто до вагітності необхідно готуватися», – відзначила голова ГО «Сяйво духу» Мар’яна Кошманюк.

Допомогти жінкам, у яких народилися діти з вродженими вадами, можуть у громадській організації «Сяйво духу».