У Тернополі знов обиратимуть кращу різдвяну шопку

17/11/2017 Розмір тексту:

Розпорядження про проведення міського конкурсу на кращий макет Різдвяної шопки «Різдвяне диво» підписав міський голова Сергій Надал.

Конкурс триватиме з 1 грудня 2017 року до 14 січня 2018 року, повідомляє прес-служба міської ради.

До участі у конкурсі приймаються роботи від учасників без вікових обмежень: колективні (родинні, гуртові) та індивідуальні. Основною вимогою є виготовлення шопки власноруч, розмір її повинен бути не більше 70 см, а також необхідно прикріпити до нижньої частини макету інформацію про учасника конкурсу.

Заявки для участі у конкурсі необхідно подати до 05 січня 2018 року в управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради за адресою: 46001, бульвар Шевченка, 1 каб. 31, тел. 42-06-72, 52-67-32.

Виставка поданих на конкурс макетів на кращу Різдвяну шопку відбудеться у січні 2018 року. Визначать та оголосять переможців члени журі. Переможці отримають грошову винагороду.