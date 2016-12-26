У Тернополі вже святкують Різдво

26/12/2016 Розмір тексту:

Тернопіль приєднався до святкування Різдва Христового з усім християнським світом. На Театральному майдані в обласному центрі вокальні колективи влаштували справжнє свято. Вони спільно виконали різдвяні пісні разом з представниками інших народів і національностей. Святкуватиме Тернопіль Різдво три дні: від 25-го до 27-го грудня з 17.00 до 19.00.

Стартовою акцією святкування Різдва став флешмоб, який організувала учора християнська молодь Тернополя. «Вперше у Тернополі ми святкуємо Різдво Христове 25-го грудня так масово. Хоча на законодавчому рівні ще конкретних рішень не прийнято, але у багатьох регіонах України вже спостерігається святкування за новим стилем. Традиції просто так не приходять, їх треба запроваджувати. Отже, ми хотіли б запровадити традицію святкування Різдва 25-го грудня», – розповідає організатор флешмобу Іван Гонтар.

До Різдвяного флешмобу долучилося чимало тернополян. Ініціювала акцію молодь з християнських церков Тернополя. «Ми маємо таку чудову можливість святкувати Різдво Христове. Це таке чудове свято і приємно святкувати його разом з усім світом. У моїй родині святкування Різдва починається з богослужіння у церкві, а потім ми збираємося всією родиною, спілкуємося, радіємо, пригощаємося», каже тернополянка Христина Дюг.

Нагадаємо, святкувати Різдво 25-го грудня вирішив Всеправославний собор у Константинополі 1923-го року, керуючись точнішим Григоріанським календарем. Погодилися відзначати Різдво 25-го грудня всі країни, окрім тих, які перебували під впливом Радянського Союзу. Як наслідок – Україна досі святкує за радянською парадигмою.

Враховуючи сучасні тенденції на законодавчому рівні, цілком реально, що Україна святкуватиме Різдво Христове з усім світом.