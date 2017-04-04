У Тернополі вже співають великодні пісні

04/04/2017 Розмір тексту:

Великодні пісні лунають у Тернополі. З нагоди 500-річчя Реформації в обласному центрі триває конкурс сучасних християнських музичних творів «Файна пісня для Ісуса». Вже відбувся третій відбір учасників. Попереду ще один етап, у якому братимуть участь лише найсильніші вокалісти.

Конкурс сучасної християнської пісні у Тернополі проводять вперше. Участь беруть співаки різних християнських конфесій. Серед умов – тематика відповідно до етапу і виконання українською мовою.

«Для нас християн дуже важливо те, що говорить Біблія. Вона говорить: заспівайте для Господа пісню нову. І цей конкурс призначений для того, щоб виявити нових авторів, виконавців, співаків, музикантів. Щоб відзначаючи 500-річчя Реформації, ми могли побачити той вплив, який свого часу зробила Реформація не тільки в економіці, освіті, а й в культурі, в музиці. Сьогодні досить приємно відзначати той факт, що вперше в Тернополі відбувається такий конкурс християнської пісні «Файна пісня для Ісуса», – каже керівник організаційного комітету з відзначення 500-річчя Реформації у Тернопільській області Олег Саган.

Всі учасники третього етапу конкурсу – це вже переможці. Вони братимуть участь у різноманітних музичних проектах. Але для четвертого туру вимогливе журі відібрало дев’ять виконавців. «На Західній Україні люди спілкуючись один з одним, кажуть: «Слава Ісусу!». І відповідь: «Навіки слава». Колись це було і на сході. Потім воно трохи згасло. І це дуже близько до мого серця, бо Йому навіки слава, бо Він тільки один помер і воскрес. Ніхто більше не зробив того, що Ісус для нас», – додає учасник конкурсу Дмитро Вакаренко.

Нагадаємо, переможці конкурсу змагатимуться на Всеукраїнському рівні, де оберуть найбільш сильний християнський голос.

Софія Романська