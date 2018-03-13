У Тернополі вже готуються до Великодня

12/03/2018 Розмір тексту:

Двомісячник благоустрою розпочався в обласному центрі. До кінця квітня місто мають довести до ладу. Всі обслуговуючі підприємства працюватимуть у посиленому режимі.

У Тернополі двомісячник благоустрою проводять щорічно перед Пасхою. У цей період житлово-комунальні служби найбільше уваги приділяють прибиранню.

«Цього року до проведення двомісячника благоустрою ми плануємо залучити максимальну кількість людей. Щодо його проведення ніхто не має стояти осторонь. Особлива увага комунальників буде до прибирання дворів і вулиць від сміття. До належного стану мають бути приведені прибудинкові території, також за цей період часу буде проведений ямковий ремонт. У планах робіт: реставрація огорож, оновлення дитячих майданчиків. Окрім цього, будемо впорядковувати кладовища, меморіальні комплекси, зелені зони», – відзначив начальник управління ЖКГ Тернопільської міської ради Олег Соколовський.

До слова, двомісячник благоустрою проводитимуть і по області. За цей період у всіх районах планують впорядкувати автошляхи, тротуари, парки та сквери.

Софія Романська