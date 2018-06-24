У Тернополі виявили групу нелегалів з Нігерії

24/06/2018 Розмір тексту:

Нагадаємо, 30-річний громадянин Нігерії, який скоїв масштабне ДТП, перебував у Тернополі незаконно. Відтак він змушений примусово залишити територію України.

Як повідомили в управлінні міграційної служби, хлопець прибув до України у 2013-му році навчатися у Луганському університеті. Через військові дії на Східній Україні його перевели до Тернополя. Проте після завершення навчання, нігерієць місто не залишив.

«Іноземець притягнений до адмінвідповідальності за частиною 1 статті 203 КУпАП, він вже сплатив штраф за порушення. Окрім цього, було прийнято рішення про примусове повернення іноземця до Нігерії. Аби виїхати з України в нігерійця є два тижні. Відтак йому заборонено в’їжджати до України впродовж трьох років», розповіли в управлінні ДМС України у Тернопільській області.

До слова, нещодавно міграційна служба виявила ще трьох нігерійців, які перебували у Тернополі незаконно. «Нелегалів виявили під час профілактичних заходів, допоки тривали перевірки, вони поводили себе досить агресивно, та заважали нам виконувати посадові обов’язки».

Відтак було прийнято рішення про видворення групи іноземців з України, а також заборонено в’їзд на територію держави упродовж п’яти років.

Софія Романська