У Тернополі витягли з кювету автомобіль
03/11/2017 0
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2 листопада о 21:33 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на автодорозі «Тернопіль-Львів» біля ресторану «Росинка» водій, не впоравшись із керуванням, допустив з’їзд транспортного засобу у кювет. Виникла загроза перекидання автомобіля.
На місце події оперативно направили черговий караул 2-ї ДПРЧ 1-го державного пожежно-рятувального загону Управління у складі 4-ох чоловік, повідомляють у ДСНС.
Прибувши на місце, бійці ДСНС знеструмили транспортний засіб та за допомогою спеціального обладнання витягнули його на проїжджу частину.
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