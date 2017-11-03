У Тернополі витягли з кювету автомобіль

03/11/2017 0
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2 листопада о 21:33 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на автодорозі «Тернопіль-Львів»  біля ресторану «Росинка» водій, не впоравшись із керуванням, допустив з’їзд транспортного засобу у кювет. Виникла загроза перекидання автомобіля.

На місце події оперативно направили черговий караул 2-ї ДПРЧ 1-го державного пожежно-рятувального загону Управління у складі 4-ох чоловік, повідомляють у ДСНС.

Прибувши на місце, бійці ДСНС знеструмили транспортний засіб та за допомогою спеціального обладнання витягнули його на проїжджу частину.

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