У Тернополі виступив військовий оркестр Національної гвардії України. ФОТО

29/06/2017 Розмір тексту:

Зведений оркестр п’яти військових частин України приїхав до Тернополя з концертом на День Конституції. Музиканти-військові просто неба виконували для місцевих жителів патріотичні твори.

Упродовж тижня Зведений військовий оркестр Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України виступав у різних містах. Фінальний концерт відбувся в Тернополі на День Конституції.

«Ми вже побували в усіх містах Західної України. Зазвичай, люди дуже позитивно сприймають виконання творів нашими музикантами. Музиканти з оркестру – це люди, які можуть тримати в руках зброю, а також музичні інструменти. Зараз готуємося до виступів на День Незалежності у зоні антитерористичної операції» розповідає керівник військового оркестру Другої галицької бригади Роман Вовк.

Оркестр під керівництвом Романа Вовка виконав для тернополян кілька десятків популярних українських композицій. Попереду у музикантів заплановані виступи у зоні антитерористичної операції.

Софія Романська