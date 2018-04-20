У Тернополі виступив хор з самого серця Америки. ФОТО

20/04/2018 Розмір тексту:

Хор з Арканзасу розпочав тур благодійних концертів містами України. Американці стартували з піснями на Пасхальну тематику у Тернополі. Концерт зібрав сотень жителів обласного центру та гостей міста.

Американський хор виконував пісні англійською мовою, паралельно транслювали українські титри. Диригент хору Ларрі Грейсон повідомив, що хористи ще не встигли підготувати композицію українською мовою, а виконувати твір абияк, не беруться.

«Ми дуже хочемо співати українською мовою, але поки що не готові. Українська пісня – у процесі підготовки. Оскільки ми переконані, що співати українською треба красиво. Обов’язково виконаємо пісню українською мовою в Україні. А загалом ми приїхали до України, тому що любимо її, і наші пісні несуть надію для України», – відзначив Ларрі Грейсон.

Для виступу у Тернополі хор обрав Великодню тематику. «Ще не так багато часу минуло від Пасхи. Тому ми вирішили продовжити тернополянам свято. Співали багато пісень про Воскресіння Ісуса Христа. Наші музичні твори допоможуть усім нагадати собі про значення цієї важливої події для християнства», – додав організатор заходу Майкл Готт.

У концерті в Тернополі взяло участь 77 американських співаків. Попереду у хористів – концерти в інших містах України: Івано-Франківську, Чернівцях, Хмельницькому, Білій Церкві, Кропивницьку, Києві, Вінниці.