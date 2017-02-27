У Тернополі виступить Сергій Жадан

27/02/2017 Розмір тексту:

У нашому місті він побуває із мистецьким проектом «Розділові: Щастя не оминеш». Представлять проект 28 лютого в культурному центрі «Бункермуз» (бульвар Шевченка, 1). Початок о 19:00.

Квитки можна придбати за ціною 70 гривень у адміністратора «Бункермуз» або онлайн: https://2event.com/uk/events/805511.

Проект «роздІловІ», який представляє Агенція АртПоле, поєднує поезію Сергія Жадана, музику Олексія Ворсоби та Влада Креймера, візуалізацію Олі Михайлюк (ідея твору). Проект покажуть у восьми українських містах — від Щастя до Львова, а між ними і Тернопіль.

Сергій Жадан:

— Звісно, «роздІлові» — проект живий, він твориться щоразу по-новому, що й робить його по-своєму унікальним. Але, разом із тим, проект існує вже тривалий час і має свої усталені обриси, зокрема музичні. Музика «Розділових», як на мене, попри всю свою незастиглість і спонтанність цілком заслуговує на те, аби її могли переслуховувати не лише на концертах. Це самодостатній матеріал, який містить у собі все, що потрібно справжній музиці — щемкість, гіркоту, пронизливість і надію. Тепер у цьому можна переконатись, просто увімкнувши запис».

«роздlловl» — це мультимедійне дослідження любові — словом, звуком, зображенням. Від публіки очікується здатність сприймати усіма органами. Розділові — знаки — наповнюють текст інтонаціями й почуттями. Розділові — лінії — направляють і позначають кордони й відстані на земній кулі. Крапка. Виникає з НІЧОГО, щоб стати безкінечністю. Це «нічого» і є головним словом проекту. Як можна зафіксувати «нічого»? За що триматися в порожнечі (може, просто за літери)? Якою є порожнеча на дотик? Що важливіше — слово чи поверхня, на якій воно написане, інтонація, з якою воно сказане, адресат? Об’єктами проекту-дослідження стають також слова «ніжність», «війна», «ніч» і «любов».