У Тернополі виступить один з найвідоміших українських гуртів “Тартак”

03/05/2017 0
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14 травня легендарний гурт «Тартак» виступатиме для тернополян і гостей фестивалю «Співоче поле. Тернопіль».

Наразі невідомо, чи це будуть пісні з восьми власних альбомів різних років, а чи тільки з останнього – «Вічність», з яким у грудні минулого року «Тартак» вирушив у тур, присвячений 20-літтю колективу.

Нагадаємо, фестиваль “Співоче поле. Тернопіль” відбудеться у парку Національного Відродження 13-14 травня, пише doba.te.ua.

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