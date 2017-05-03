У Тернополі виступить один з найвідоміших українських гуртів “Тартак”

03/05/2017 Розмір тексту:

14 травня легендарний гурт «Тартак» виступатиме для тернополян і гостей фестивалю «Співоче поле. Тернопіль».

Наразі невідомо, чи це будуть пісні з восьми власних альбомів різних років, а чи тільки з останнього – «Вічність», з яким у грудні минулого року «Тартак» вирушив у тур, присвячений 20-літтю колективу.

Нагадаємо, фестиваль “Співоче поле. Тернопіль” відбудеться у парку Національного Відродження 13-14 травня, пише doba.te.ua.