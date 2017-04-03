У Тернополі виступить хор імені Верьовки. ВІДЕО

03/04/2017 Розмір тексту:

У квітні в ПК “Березіль” завітає Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки.

Національний хор України ім. Гр. Верьовки – це унікальний художній колектив, який своїм досконалим мистецтвом репрезентує все найкраще з невичерпного джерела народної творчості всіх етнографічних районів України.

У його програмах – історичні думи, козацькі та чумацькі пісні і танці, жартівливі хорові сценки, родинно-побутова, обрядова лірика – пісні і танці, виконувані на святах врожаю, на весіллях, а також колядки, щедрівки.

Хор включає також у свої концерти пісенні скарби багатьох народів світу. Органічними для колективу стали й оригінальні композиції, в яких музика, спів і танець виступають триєдиним компонентом.

Тож запрошуємо усіх шанувальників українського народного мистецтва в ПК “Березіль” 20 квітня о 19:00 на зустріч з українською легендою.

Квитки в касах УД “Перемога” та ПК “Березіль”.