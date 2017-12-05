У Тернополі виступила легендарна джазова співачка. ФОТО

05/12/2017 Розмір тексту:

Відома джазова вокалістка Деббі Камерон виступила у Тернополі в рамках XII Міжнародного фестивалю «JazzBez».

Музичну кар’єру вона розпочала у Маямі з музикантами, які пізніше створили групу «Weather Report». А у 1980 переїхала у Данію, де почала виступати на легендарній джазовій сцені «Monmartre JazzHouse». В той час співпрацювала з відомими виконавцями, як Бен Вебстер та Декстер Гордон.

На тернопільській сцені Деббі Камерон виступала з українськими музикантами, які неодноразово були гостями нашого «ДжазБезу». Це барабанщик Ігор Гнидин, піаністка Анастасія Литвинюк, саксофоніст Богдан Гуменюк та контрабасист Маріуш Праcнєвскі.

– Кожен з нас має свої музичні проекти, – розповів Ігор Гнидин. – Але крім того, ми співпрацюємо з різними відомими виконавцями. – Минулого року на цій сцені грали музику Ґжегоша Карнаса з Польщі, а сьогодні це буде джазова класика з Деббі Камерон. Свого часу вона виступала з такими відомими джазовими музикантами, як Бен Вебстер, Декстер Гордон, а у 70-80 роках була зіркою диско-музики. Але вона вихована на джазі, чудового відчуває його, це якраз той екзотичний, афро-американський колорит. Ми познайомилися через саксофоніста Марка Берштейна з Данії. Грали з ним тур і він запропонувати наступну програму зробити з Деббі. Так ми об’єдналися навколо неї.

Джазові стандарти, які виконала співачка сподобалися тернополянам. Кожну композицію слухачі підтримували гучними оплесками. А після завершення концерту Деббі на прохання публіки заспівала ще одну пісню.

Ольга Трач

Фото Kurt Lee