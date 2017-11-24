У Тернополі випадково спіймали наркоторговця

24/11/2017 Розмір тексту:

Під час відпрацювання по профілактиці вуличних злочинів патрульні поліцейські помітили підозрілого громадянина на вулиці Київській.

Подія трапилася близько 4 години ранку 23 листопада, повідомляють у патрульній поліції.

Охоронці порядку підійшли до нього, щоб перевірити особу. З’ясувалося, що 32-річний чоловік перебуває у розшуку Бережанським відділом ГУНП в Тернопільській області, як особа, котра переховується від суду від 17.09.2015 р. за ч. 2 ст. 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).