У Тернополі вимагали заборонити хутряне виробництво

01/10/2018 Розмір тексту:

Марш за права тварин об’єднав двадцять обласних центрів України. Зоозахисники вимагали справедливого розслідування злочинів проти тварин, заборони пересувних цирків, дельфінаріїв, а також хутряного виробництва.

У марші за права тварин взяло участь більше сотні тернополян. Деякі зоозахисники прийшли з домашніми улюбленцями. Таким чином люди намагалися привернути увагу до потреб, а також життя братів менших.

Як розповіла координаторка акції Алла Ляпандра, після маршу до Верховної Ради України відправлять лист-звернення, у якому будуть сформовані всі вимоги зоозахисників.

«Загалом ми маємо вісім вимог. Усі ці вимоги підтримують зоозахисники в інших містах України. Це стосується і заборон хутряного виробництва, діяльності пересувних цирків, але головне – це боротьба із жорстоким поводженням з тваринами. Також ми вимагаємо справедливого розслідування злочинів проти тварин», – каже Алла Ляпандра.

За словами зоозахисників, злочини проти тварин залишаються без покарань. Відтак учасники маршу вимагали насамперед справедливого розслідування. Окрім цього, зоозахисники бажають заборони хутряного виробництва.

«Я побоююся, що хутряні фабрики з Європи можуть переміститися до України. Оскільки в Україні ще немає відповідного закону, що заборонив би їхню діяльність. Але цей рух наразі по-особливому активізувався у Європі. Ми також проти, щоб тварин вбивали заради хутра. Це дуже не гуманно і жорстоко», – додає волонтерка Людмила Чеховська.

Чи підтримають вимоги тернопільських активістів у столиці, покаже час.

Софія Романська