У Тернополі вилучили півтонни редиски із Закарпаття, у якій “зашкалювали” нітрати

16/04/2018 Розмір тексту:

На прилавках ринків та магазинів уже з’являються перші свіжі овочі та фрукти. Однак, варто пам’ятати, що окрім вітамінів вони можуть містити і небезпеку.

Лише у березні цього року у лабораторіях ветсанекспертизи на ринках було досліджено понад 177 тон овочів та фруктів. За результатами досліджень майже всю продукцію було допущено до реалізації, повідомляють у Держпродспоживслужбі.

Фахівці лабораторії не допустили до продажу 510 кг редиски з Закарпаття, у якій був перевищений вміст нітратів.