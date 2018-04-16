У Тернополі вилучили півтонни редиски із Закарпаття, у якій “зашкалювали” нітрати

16/04/2018 0
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На прилавках ринків та магазинів уже з’являються перші свіжі овочі та фрукти.  Однак, варто пам’ятати, що окрім вітамінів вони можуть містити і небезпеку.

Лише у березні цього року у лабораторіях ветсанекспертизи на ринках було досліджено понад 177 тон овочів та фруктів. За результатами досліджень майже всю продукцію було допущено до реалізації, повідомляють у Держпродспоживслужбі.

Фахівці лабораторії не допустили до продажу 510 кг редиски з Закарпаття, у якій був перевищений вміст нітратів.

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