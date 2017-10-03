У Тернополі викрили торговця зброєю. ФОТО

03/10/2017 Розмір тексту:

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами інкримінують працівники Тернопільського відділення поліції мешканцю обласного центру. Чоловік незаконно зберігав та реалізовував небезпечні предмети.

Як повідомив керівник тернопільської районної поліції Віктор Волощук, в ході профілактичних відпрацювань до правоохоронців надійшла оперативна інформація про те, що мешканець Тернополя у власному помешканні зберігає зброю.

Дане повідомлення знайшло своє підтвердження в ході санкціонованого обшуку у квартирі підозрюваного. Поліцейські знайшли там тринадцять штик-ножів і десятки патронів різного калібру.

Працівники поліції з’ясували, що чоловік займається незаконними археологічними розкопками та знаходить небезпечні предмети. Тернополянин реставрував зброю та боєприпаси а потім збував їх на стихійному ринку чи через мережу інтернет.

Поліцейські вилучили усі небезпечні знахідки та направили на дослідження до експертно-криміналістичного центру. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно статті 263 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.