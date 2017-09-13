У Тернополі виклали карту України з… сала. ВІДЕО
13/09/2017 1
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Тернопільські ресторатори, як завжди, дивують своїм оригінальним підходом до проведення різноманітних заходів. І останній в цьому сезоні гастрономічно-націоналістичний фестиваль «СС (Сала і самогону)» вони вирішили пропрорекламувати, пожартувавши над тим, як москалі бачать українців.
У сюжеті ролика націоналісти викладають карту України з сала, жартуючи на тему Криму та Кубані.
У такому жартівливому стилі тернопільські ресторатори обіцяють провести весь фестиваль СС (Сала і самогону), який відбудеться у Тернополі 22-24 вересня.
Детальну інформацію про фестиваль можна знайти у соцмережі.
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Коментарі (1)
ССБ13/09/2017
таке враження, що на Тернопіллі втілюються два даньоримські принципи влади: “поділяй і владарюй” (у формі ОТГ) та “хліба й видовищ” (через безконечні доволі низькопробні свята й “фестивалі”, як от СС). гей, шановні владці, схаменіться – це вже занадто схоже на бенкет під час чуми!