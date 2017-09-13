У Тернополі виклали карту України з… сала. ВІДЕО

13/09/2017 Розмір тексту:

Тернопільські ресторатори, як завжди, дивують своїм оригінальним підходом до проведення різноманітних заходів. І останній в цьому сезоні гастрономічно-націоналістичний фестиваль «СС (Сала і самогону)» вони вирішили пропрорекламувати, пожартувавши над тим, як москалі бачать українців.

У сюжеті ролика націоналісти викладають карту України з сала, жартуючи на тему Криму та Кубані.

У такому жартівливому стилі тернопільські ресторатори обіцяють провести весь фестиваль СС (Сала і самогону), який відбудеться у Тернополі 22-24 вересня.

Детальну інформацію про фестиваль можна знайти у соцмережі.