У Тернополі виділили місця для електрозаправок

08/01/2017 Розмір тексту:

До переліку інвестиційно привабливих об’єктів Тернополя внесли ще п’ять позицій. Це земельні ділянки для облаштування електрозаправок. Відповідне рішення було прийняте у кінці грудня 2016 року на виконавчому комітеті.

– Враховуючи сучасні тенденції пропонується доповнити перелік інвестиційно привабливих об’єктів, – зазначив Юрій Дейнека, начальник управління стратегічного розвитку міста. – Йдеться про земельні ділянки під розташування електричних заправок. Поки що виносимо 5 місць: площа Героїв Євромайдану, Майдан волі, Привокзальна площа, ТРК «Подоляни» та вулиця Миру. Оголосимо конкурс і будемо дивитися, як далі будуть організації і підприємці реагувати.

Кількість запропонованих місць не є остаточними і можуть доповнюватися. Розташувати електрозаправки в місті вирішили для того, щоб власники електрокарів заїжджали у центр, а не просто проїжджали повз Тернопіль. Та міський голова запропонував ще підібрати місця і на Об’їзній.

– Через Тернопіль проходять траси на Буковель та закордон, – каже Сергій Надал. – Оскільки електрокари набирають популярності, по дорозі таких заправок практично немає за виключенням двох. Тому варто визначити місця не лише в центрі міста, а ближче до об’їзної, де великий потік транспорту.

У нашому місті вже працює дві електрозаправки: біля готелю «Галичина» та у закладі громадського харчування «Ковчег». А найбільше зарядних станцій для електромобілів є у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Рівненській, Волинській, Закарпатській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Одеській, Харківській, Полтавській областях.

Ольга Трач