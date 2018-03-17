У Тернополі вибрали найфайнішу дівчину. ФОТО

17/03/2018 Розмір тексту:

Вчора, 16 березня, в Тернопільському драматичному театрі відбувся конкурс «Міс Тернопіль 2018».

У дівчат було 5 виходів: у вбрані з українським мотивом, коротких сукнях, шкіряному одязі, купальниках та вечірніх сукнях. Цього року моделі читали скоромовки, замість того, щоб давати відповіді на запитання, повідомляє Терен.

В конкурсі приймали участь 13 красунь, та, корона дісталась лиш одній. Титул “Міс Тернопіль 2018” від рук минулорічної переможниці Олени Смакоус, отримала – Неоніла Бурмас.

Другою віце-міс стала Людмила Туницька. Першою віце-міс стала учасниця під №1 – Лілія Дмирик.

Під час конкурсу вибрали “Міс з залу” та “Містера Тернополя 2018”.

“Міс глядацьких симпатій”, завдяки більшою кількістю коштів кинутих в благодійні скриньки під час антракту, отримала красуня Христина Олійник. Зібрані кошти підуть на потреби дітей з особливими потребами.

Переможницею “Міс Інтернет» стала Олександра Рюміна.