У Тернополі вибрали найфайнішу дівчину. ФОТО
Вчора, 16 березня, в Тернопільському драматичному театрі відбувся конкурс «Міс Тернопіль 2018».
У дівчат було 5 виходів: у вбрані з українським мотивом, коротких сукнях, шкіряному одязі, купальниках та вечірніх сукнях. Цього року моделі читали скоромовки, замість того, щоб давати відповіді на запитання, повідомляє Терен.
В конкурсі приймали участь 13 красунь, та, корона дісталась лиш одній. Титул “Міс Тернопіль 2018” від рук минулорічної переможниці Олени Смакоус, отримала – Неоніла Бурмас.
Другою віце-міс стала Людмила Туницька. Першою віце-міс стала учасниця під №1 – Лілія Дмирик.
Під час конкурсу вибрали “Міс з залу” та “Містера Тернополя 2018”.
“Міс глядацьких симпатій”, завдяки більшою кількістю коштів кинутих в благодійні скриньки під час антракту, отримала красуня Христина Олійник. Зібрані кошти підуть на потреби дітей з особливими потребами.
Переможницею “Міс Інтернет» стала Олександра Рюміна.
Коментарі (1)
Іван17/03/2018
В Тернополі найкрасивіші дівчата в Україні. Де ви понабирали тих корів по блату (може фотограф москаль?) Не надоїло просувати дівчат “по знайомству”. Нащадки Степана Бандери вам не надоїло?. скоро і вам в штані залізуть, а ви будете мовчати!!! Соплі жувати !!! )))