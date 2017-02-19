У Тернополі виберуть найкрасивішу дівчину

19/02/2017 0
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У Тернополі знову обиратимуть найкрасивішу дівчину міста. У файному місті пройде конкурс краси «Міс Тернополя 2017».

19 претенденток боротимуться за титул та корону найкрасивішої і лише одна здобуде перемогу, пише сайт Тернополяни.

Дівчата активно готуються з грудня 2016 року. З ними працюють хореографи, тренери, вони відвідують спортивний зал, щоб гарно виглядати. Учасниці долучаються до соціальних та благодійних проектів.  На разі готується п’ять конкурсних виходів, щоб можна було ознайомитися з кожною учасницею всебічно.

Додамо, що конкурс краси «Міс Тернопіль» проводиться у нашому місті вже 8-ий рік поспіль. Цього року дізнатися, яка вона, найкрасивіша дівчина міста, можна буде 24 лютого о 19 год в Тернопільському драматичному театрі.

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