У Тернополі встановили черговий рекорд

17/10/2017 Розмір тексту:

Катальпову алею протяжністю півтора кілометра висадили у тернопільському парку «Топільче». Це черговий рекорд у Тернополі, для встановлення якого, дерева висаджували упродовж року.

Досягнення зафіксували у Книзі рекордів міста. Загалом вздовж алеї росте 169 дерев, під час останнього висадження з’явилося 45 катальп.

«Висадження катальп належить до концепції комплексного озеленення міста, відповідно до якої в місті поступово замінюємо дерева. До прикладу, тополі, пух яких викликає алергію в людей, замінюємо на катальпи, більш декоративні рослини. У результаті останнього висадження в нас з’явилася найдовша катальпова алея в Україні. Висадження дерев відбувалося у рамках природоохоронної акції, яка поєднує екологічний та урбаністичний напрямки», – каже начальник управління ЖКГ благоустрою та екології ТМР Олег Соколовський.

Також тернопільські парки планують доповнити червонолистими кленами та тюльпановими деревами.

Софія Романська