У Тернополі встановили черговий рекорд
Катальпову алею протяжністю півтора кілометра висадили у тернопільському парку «Топільче». Це черговий рекорд у Тернополі, для встановлення якого, дерева висаджували упродовж року.
Досягнення зафіксували у Книзі рекордів міста. Загалом вздовж алеї росте 169 дерев, під час останнього висадження з’явилося 45 катальп.
«Висадження катальп належить до концепції комплексного озеленення міста, відповідно до якої в місті поступово замінюємо дерева. До прикладу, тополі, пух яких викликає алергію в людей, замінюємо на катальпи, більш декоративні рослини. У результаті останнього висадження в нас з’явилася найдовша катальпова алея в Україні. Висадження дерев відбувалося у рамках природоохоронної акції, яка поєднує екологічний та урбаністичний напрямки», – каже начальник управління ЖКГ благоустрою та екології ТМР Олег Соколовський.
Також тернопільські парки планують доповнити червонолистими кленами та тюльпановими деревами.
Софія Романська
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