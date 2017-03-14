У Тернополі встановлять колонку-качалку за 700000 гривень. ВІДЕО

14/03/2017 Розмір тексту:

Тернопіль активно шукає своє позиціонування серед міст України і Європи та образ, який би притягував туристів та тішив мешканців. В період Другої світової війни місто було знищене і більшість пам’яток архітектури були втрачені. Зараз на його території лишилось лише 4 пам’ятки національного значення. Тож місцева влада береться за відновлення історичного середовища довоєнного Тернополя. Серед родзинок міста, якого більше немає, колонки-качалки, які були справжньою окрасою.

Першу із них обіцяють виготовити вже до кінця серпня, повідомляє ТВ-4.

Чавунні колонки-качалки не лише забезпечували тернополян водою, але й були прикрасою міста. Після Другої світової війни їх не стало. Зараз, через понад півстоліття, ці своєрідні родзинки міста хочуть повернути на їх історичне місцезнаходження. Передпроект відновлення першої колонки вже готовий. Встановити її планують на початку вулиці Валової, де раніше стояла будка із квасом.

– Ми би хотіли відтворити частково те, що ми бачимо тут на фотографії, і частково доповнити своїми елементами. Вбачається, що з одного боку там буде відтворення тої площі, яка була в місці встановлення колонки до 1939 року. Власне, це має бути виконано в бронзі, – розповідає заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра.

Ідея проекту та ескіз – автора Тернополя у бронзі Дмитра Мулярчука. Колонку зроблять частково із чавуну та частково із бронзи. Заввишки вона буде близько трьох метрів.

– Об’єкт має бути насичений цікавими моментами, цікавими елементами. Це, наприклад, фігура хлопчика бронзового, який миє ноги. Це ми бачимо з нашої старої фотографії. Власне, цей сюжет, де хлопчик під колонкою миє собі ноги. Він так збагатить цю композицію. Наверху має бути пташка, за якою крадеться кішка, внизу – має бути равлик на прийомі води, – каже Леонід Бицюра.

І хоч до війни воду тут доводилось качати вручну, нову, найімовірніше, для зручності обладнають фотоелементом. Історична колонка в центрі міста обійдеться включно із усіма роботами у суму близько семиста тисяч гривень, каже Леонід Бицюра. Її заплановано вилити і встановити до Дня міста. У планах – відновлення на своїх історичних місцях ще десятка таких бюветів.