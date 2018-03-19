У Тернополі вшанували пам’ять першого українського бургомістра Лучаківського

19/03/2018 Розмір тексту:

Цьогоріч 19 березня Тернопіль відзначає 180-річчя від дня народження легенди Тернополя – першого бурмістра-українця, письменника та перекладача Володимира Лучаківского. Очільник Тернополя Сергій Надал та представники громадськості вшанували пам’ять відомого земляка поминальною панахидою та покладанням квітів до його могили на Микулинецькому кладовищі.

«Саме за часів бургомістра Лучаківського Тернопіль зробив величезний крок у власному розвитку і з провінційного містечка перетворився на один із центрів Галичини та Австро-Угорщини, – зазначив Сергій Надал. – Лучаківський ініціював зведення електростанції, прокладення водогону і каналізаційної системи, розробив парк відпочинку, вулиці почали будувати за новітнім зразком. Вже тоді Тернопіль став не географічно, а насправді важливим європейським містом. На посаді бургомістра Тернополя він завдав високі стандарти професіоналізму та праці на користь мешканців. У громадському житті зробив все можливе для збереження та примноження українського Тернополя. Розвивав українську культуру та мистецтво. І саме ці високі стандарти є і будуть прикладом для наслідування усіх нас».

Довідка

Володимир Лучаківський (19.03.1838-19.04.1903) – український громадський діяч, письменник, перекладач, адвокат і перший українець-бургомістр у Тернополі. Він очолював товариство «Руська бесіда» та філію «Просвіти», був членом тимчасового комітету для укладання Статуту фундації ім. князя Острозького, став засновником багатьох українських культурних установ. Для створеного українського театру переклав понад 20 п’єс. Як бургомістр зустрічався з Іваном Франком, Соломією Крушельницькою та залучав їх до культурного життя Тернопілля.