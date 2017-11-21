У Тернополі вшанували Героїв новітньої історії. ФОТО

21/11/2017 Розмір тексту:

На площі Героїв Євромайдану у Тернополі вшанували пам’ять Героїв, які відстоювали власні права та віддали своє життя заради кращого майбутнього України. Сьогодні, 21 листопада, українці відзначають День Гідності та Свободи, який об’єднав дві доленосні та знакові події для всього народу – Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію Гідності 2013 року.

Свято відзначається щорічно згідно Указу Президента України Петра Порошенка від 13 листопада 2014 року.

Вшанувати пам’ять Героїв, які пожертвували власним життям заради нашого майбутнього, пригадати події Революцій прийшли представники влади та громадськості, військовослужбовці, правоохоронці.

«Події Революції Гідності говорять про те, що у нас були великі попередники. Завжди українці об’єднувалися у складні часи і з гідністю виступали за свою свободу. У 2004 році всупереч злочинним діям тодішньої влади українці об’єдналися і вийшли на перший Майдан. Після цього люди, які розчарувалися говорили, що українці більше не об’єднаються, більше не виступлять за свої права та свободи, але на весь світ було продемонстровано, що це не так і в українських жилах тече козацька кров», – наголосив заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Юрій Юрик.

Знакові події Революції Гідності відбулися у Києві на вулицях Інститутській, Грушевського, на Європейській площі, Майдані Незалежності, у Маріїнському парку. Під час мирних акцій та протистоянь загинув кращий цвіт нації. Весь світ дізнався про незламну і безстрашну «Небесну Сотню».

«У 2013-2014 роках українці на весь світ показали свою Гідність. Люди об’єднавшись виступили з мирними акціями протесту демонструючи, що українці висококультурна нація з великою історією. Весь світ був здивований і вражений тими подіями, які були на Майдані. Злочинний режим змусив українців до радикальних дій. Небесна Сотня – це вияв великої мужності, великої Гідності і боротьби за Україну. Люди поклали своє життя заради того, щоб Україна звільнилася. Ми завжди повинні пам’ятати героїчні вчинки Небесної Сотні та наших воїнів, які віддали своє життя на Сході України», – зазначив Юрій Юрик.

Під час молебню за душі полеглих Героїв «Небесної Сотні» протоієрей УПЦКП Євген Заплетнюк наголосив, що українці завжди повинні пам’ятати імена своїх Героїв та їхні мужні вчинки.

«Завдання українців згадувати імена Героїв не лише у дні календаря, коли згадуємо про Революцію, а кожного дня – запитуючи себе про те, що кожен з нас зробив для того, щоб продовжити їхню працю. Вони розпочали боротьбу за Незалежність, яка продовжується і до нашого часу. Кожен з нас сьогодні випробовується своєю вірою та патріотизмом, своєю любов’ю до України. Мало говорити, що ти її любиш, що можеш усе віддати заради України, але важливо кожного дня на своєму місці не залежно від того, де знаходишся, ким працюєш, продовжувати їхню працю. Вони віддали життя і ми їхні боржники. Сьогодні продовжується війна на Сході України, тому ми повинні підтримувати наших воїнів», – зазначив протоієрей УПЦКП Євген Заплетнюк.

У Тернопільській області протягом кількох років встановлено 75 пам’ятних знаків на честь Героїв «Небесної Сотні». Також Президент України підписав Указ про надання державних іменних стипендій на честь Героїв Небесної Сотні за високі успіхи у навчанні.

«Рівно чотири роки тому українське козацтво спільно зі спілкою офіцерів та спілкою ветеранів Афганістану, небайдужими людьми стали на захист Тернопільського і Київського Майданів. Звідти ми попрямували на Схід обороняти наші кордони. Схиляю голову перед рідними наших Героїв, смерть яких показала усьому світу, що наша українська нація є незламною. Велика їм шана!», – зазначив наказний отаман Тернопільського обласного коша українського козацтва генерал-хорунжий Володимир Мосейко.