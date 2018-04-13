У Тернополі врятували жінку, яка лежала на залізничній колії

13/04/2018 0
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Про жінку, яка лежить на залізничній колії, на вулиці Білогірській повідомили патрульним вдень 11 квітня.

Інспектори негайно прибули за адресою виклику. На місці помітили жінку, яка сиділа неподалік залізничної колії. Вона дуже плакала і довго не могла нічого пояснити. Патрульні заспокоїли її та відвели до службового автомобіля.

На місце події викликали швидку медичну допомогу. Громадянку забрали до медичного закладу, повідомляють у патрульній поліції.

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