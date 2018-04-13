У Тернополі врятували жінку, яка лежала на залізничній колії

13/04/2018 Розмір тексту:

Про жінку, яка лежить на залізничній колії, на вулиці Білогірській повідомили патрульним вдень 11 квітня.

Інспектори негайно прибули за адресою виклику. На місці помітили жінку, яка сиділа неподалік залізничної колії. Вона дуже плакала і довго не могла нічого пояснити. Патрульні заспокоїли її та відвели до службового автомобіля.