У Тернополі впіймали злодія-рецидивіста

11/04/2018 Розмір тексту:

Штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років загрожує 39-річному тернополяну.

Працівники поліції встановили, що раніше судимий житель обласного центру незаконно пробрався в чужий транспортний засіб та викрав майно, яке знаходилось в середині.

Протиправне він вчинив в спальному районі Тернополя в нічний період, допоки власник автомобіля нічого не підозрював. Зловмисник не тільки виніс цінне, але й пошкодив автомобіль.

Підозрюваний у скоєному зізнався. Викрадене поліцейські вилучили.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.