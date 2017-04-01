У Тернополі впала стіна будинку. ФОТО

Про це повідомляє сайт “Тернополяни“.

Мешканці будинку припускають, що обвал кутової стіни будинку стався через його вік – приміщення збудоване давно і підлягало реконструкції. За попередньою інформацією, там вже давно ніхто не живе, але у будинку є власник.

Сама будівля від руйнування її частини особливо не постраждала, адже обвалилася лише половина цегляної забудови кутової стіни.

До слова, уся придорожня лінія будівель, розташованих поблизу, вже стали об’єктами зацікавленя забудовників та бізнесменів – тут розмістили сучасні офіційні центри, магазини та салони. Якою ж буде подальша доля цього будинку наразі невідомо.