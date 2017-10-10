У Тернополі воюють благодійні фонди. ВІДЕО

09/10/2017 Розмір тексту:

Тернопільський студент звинувачує керівника дитячого благодійного фонду у привласненні його паспорта. Наразі заява хлопця у поліції.

Керівник ж організації «Дитячі мрії» у місті Луцьк Каріна Афанасьєва у свою чергу всі звинувачення заперечує. Більше того, додає, Владислав не звільнився, його звільнила вона.

І, здавалось би, у цій ситуації є дві сторони, які не порозумілися. Втім, саме вона стала іскрою і розпалила у нашому місті ледь не війну між двома благодійними організаціями – «Дитячі мрії» та «Фондом добрих людей», які й до того мали конфлікти.

Деталі – в сюжеті ІНТБ.