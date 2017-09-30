У Тернополі власники автомобілів “на бляхах” зіткнулися з новою проблемою

30/09/2017 Розмір тексту:

До працівників Тернопільського відділу поліції звернулось двоє жителів обласного центру. Чоловіки потерпіли від рук зловмисників. Невідомі поцупили номера іноземної реєстрації з іномарок власників.

Вранці повернувшись до автівок тернополяни виявили лише записку. Зміст простий «Хочеш повернути, дзвони за номером….» За допомогою краяни звернулись до поліції.

Правоохоронці звертаються до гостей та жителів краю бути обачними. Найкраще паркувати трасппортні засоби в освітлених та спеціально відведеним місцях, де встановлені камери відеоспостереження. Це якщо не вбереже, то допоможе встановити осіб причетних до злочину.