У Тернополі водій збив чоловіка, який ішов тротуаром

28/06/2017 Розмір тексту:

ДТП сталось на вул. Л. Українки, 8 у п’ятницю, 23 червня близько 13:45 год.

Водій синього Ford Sierra збив тернополянина, який йшов по тротуару. Потерпілого забрала бригада швидкої допомоги. Водій втік з місця аварії, повідомляє “20 хвилин”.

Чи був водій тверезий, наразі невідомо. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП, вивчають записи камери відеоспостереження, встановлюють очевидців.