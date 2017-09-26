У Тернополі водій збив дівчину на пішохідному переході

26/09/2017 0
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Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом та саднами в обласну дитячу лікарню потрапила шістнадцятирічна жителька Збаража. Дівчину на пішохідному переході 25 вересня близько 15:48 на вулиці Текстильній збив водій автомобіля FORD Orion. 

Кермувальник – мешканець Зборівського району, 1988 року народження, повідомляють у поліції.

Попередня причина ДТП, водій іномарки не пригальмував вчасно і не пропустив пішохода. Подія внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 1 ККУ. Триває слідство. Попередньо водій тверезий, але у нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

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