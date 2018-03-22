У Тернополі водій в’їхав у житловий будинок
22/03/2018 0
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ДТП трапилася 20 березня на одній із вулиць обласного центру.
Водій іномарки, рухаючись дорогою занадто швидко, в’їхав просто у житловий будинок, повідомляє biznesoblast.com.
Винуватець аварії постраждав. Медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, численні забої грудної клітки, м’яких тканин, травмовані коліна.
Всі обставини інциденту з’ясовуються.
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