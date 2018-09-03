У Тернополі водій “трішки випив” і заїхав на подвір’я через паркан. ФОТО

03/09/2018 0
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«Хлопці, я трішки випив…» – виправдовувався перед патрульними винуватець ДТП.

31 серпня близько 2:00 години ночі 26-річний водій Chery Tiggo, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, заїхав на присадибну ділянку та пошкодив паркан.

Результат перевірки на алкотесті драгер – 1,64 проміле, що у 8 разів вище допустимої норми, повідомляють у патрульній поліції.

На правопорушника патрульні склали 2 адмінпротоколи за керування напідпитку та вчинення ДТП.

Управління патрульної поліції в Тернопільській області застерігає водіїв не сідати за кермо нетверезими та шанувати своє життя та інших учасників дорожнього руху!

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