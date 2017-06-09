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У Тернополі водій розбив автомобіль і залишив його біля ресторану. ФОТО
09/06/2017 0
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Сьогодні о 3 годині ранку до інспекторів підійшов чоловік і повідомив, що неподалік ресторану на вулиці Замковій припаркований автомобіль Audi A6, який вчинив ДТП.
Прибувши за вказаною адресою, охоронці порядку виявили автомобіль Audi A6. Водія на місці не було.
Пошкодження на автомобілі, а також сліди подряпин та мастила на асфальті вказували на те, що саме цей транспортний засіб і є причетним до ДТП.
Патрульні поліцейські евакуювали автомобіль на арештмайданчик. Також встановили водія Audi А6. Інспектори склали на нього відповідні адмінматеріали, повідомляють у патрульній поліції.
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