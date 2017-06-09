У Тернополі водій розбив автомобіль і залишив його біля ресторану. ФОТО

09/06/2017 Розмір тексту:

Сьогодні о 3 годині ранку до інспекторів підійшов чоловік і повідомив, що неподалік ресторану на вулиці Замковій припаркований автомобіль Audi A6, який вчинив ДТП.

Прибувши за вказаною адресою, охоронці порядку виявили автомобіль Audi A6. Водія на місці не було.

Пошкодження на автомобілі, а також сліди подряпин та мастила на асфальті вказували на те, що саме цей транспортний засіб і є причетним до ДТП.