У Тернополі водій “Москвича” скоїв аварію, залишив автомобіль на зупинці і зник

22/11/2017 Розмір тексту:

Очевидці ДТП на вулиці Карпенка повідомили патрульним, що водій Москвича, який є винуватцем зіткнення з автомобілем Volkswagen, намагається втекти з місця події.

Інспектори оперативно спрацювали і розшукувати даний транспортний засіб на вулиці Микулинецькій, повідомляють у патрульній поліції. Автомобіль був припаркований на зупинці громадського транспорту і значно перешкоджав руху іншим транспортним засобам. Водія на місці не було.