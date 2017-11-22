У Тернополі водій “Москвича” скоїв аварію, залишив автомобіль на зупинці і зник
22/11/2017 0
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Очевидці ДТП на вулиці Карпенка повідомили патрульним, що водій Москвича, який є винуватцем зіткнення з автомобілем Volkswagen, намагається втекти з місця події.
Інспектори оперативно спрацювали і розшукувати даний транспортний засіб на вулиці Микулинецькій, повідомляють у патрульній поліції. Автомобіль був припаркований на зупинці громадського транспорту і значно перешкоджав руху іншим транспортним засобам. Водія на місці не було.
Авто патрульні евакуювали на арештмайданчик. Особу винуватця ДТП інспекторам вдалося встановити.
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