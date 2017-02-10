У Тернополі водій “Мерседеса” в’їхав у припаркований “Лексус”

10/02/2017 Розмір тексту:

Учора, 9 лютого, в Тернополі сталися дві аварії. На щастя, обійшлося без потерпілих.

Як повідомляють в Управлінні патрульної поліції Тернополя, 9 лютого о 16.00 на вул. Микулинецька сталася ДТП без потерпілих, але з матеріальними збитками.

На місце події виїхав екіпаж патрульної поліції. З’ясувалося, що 31-річний водій, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz Vito» допустив зіткнення з автівкою «Lexus», що була припаркована. У водія, який скоїв ДТП, вилучили права, а також склали на нього адмінпротокол за ст. 124 КУаПА – порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

Інша аварія сталася близько 24.00 на вул. Глибока. Там зіткнулися дві автівки «Daewoo Sens», за кермом якої перебував 29-річний водій, та «Chevrolet Aveo», якою кермував 34-річний водій. На щастя обійшлося без потерпілих. Водії розійшлися по європротоколу, повідомляє Галас.