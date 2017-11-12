У Тернополі водій лісовоза в’їхав у стовп. ФОТО
12/11/2017 0
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ДТП сталось на вул. 15 Квітня 11 листопада близько 16:20. Водій вантажівки каже, що його на дорозі підрізав водій Hyundai, і він був змушений врізатись в стовп.
– Могло статись масштабніше ДТП, і я був змушений скерувати лісовоз в стовп, – розповів водій кореспонденту “20 хвилин“. – Мене на дорозі підрізав Hyundai, водій якого втік, але потім його знайшли патрульні. Сам я травм не отримав.
Також біля місця ДТП було багато обірваних дротів. Водій вантажівки каже, що це інтернет-кабелі.
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