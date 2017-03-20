У Тернополі водій крутого джипа перегородив дорогу велосипедистам. ФОТО

18/03/2017 1
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Тернополянин сфотографував німецьке авто, яке водій залишив на доріжці для велосипедистів.

Світлини тернополянин Олександр виклав у соціальній мережі “Фейсбук” у спільності Stupid parking Ternopil, повідомляє Галас.

“І що, є сенс в таких випадках викликати поліцію?”, – питає пан Олександр.

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Коментарі (1)

MAUZER

20/03/2017

Шкода, що і йому не приліпили відповідну наклейку на скло. Безсовісність, відчуття безкарності. Так і з’являється категорія під загальним найменуванням “бидло”. Реалії сьогодення!

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