У Тернополі водій крутого джипа перегородив дорогу велосипедистам. ФОТО
18/03/2017 1
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Тернополянин сфотографував німецьке авто, яке водій залишив на доріжці для велосипедистів.
Світлини тернополянин Олександр виклав у соціальній мережі “Фейсбук” у спільності Stupid parking Ternopil, повідомляє Галас.
“І що, є сенс в таких випадках викликати поліцію?”, – питає пан Олександр.
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Коментарі (1)
MAUZER20/03/2017
Шкода, що і йому не приліпили відповідну наклейку на скло. Безсовісність, відчуття безкарності. Так і з’являється категорія під загальним найменуванням “бидло”. Реалії сьогодення!