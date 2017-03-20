У Тернополі водій крутого джипа перегородив дорогу велосипедистам. ФОТО

18/03/2017 Розмір тексту:

Тернополянин сфотографував німецьке авто, яке водій залишив на доріжці для велосипедистів.

Світлини тернополянин Олександр виклав у соціальній мережі “Фейсбук” у спільності Stupid parking Ternopil, повідомляє Галас.

“І що, є сенс в таких випадках викликати поліцію?”, – питає пан Олександр.