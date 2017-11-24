У Тернополі водій “чотко припаркувався” поперек дороги під залізничним мостом. ФОТО

24/11/2017 0
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Фото легкового авто, яке стоїть перпендикулярно до напрямку руху під залізничним мостом біля “шостого магазину”, розмістив у “Фейсбуці” Ігор Василів.

“Чотко припаркувалася”, – підписав він світлину.

Через автомобіль рух смугою утруднений, повідомляє 0352.ua.

Що стало причиною такого положення автомобіля наразі невідомо.

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