У Тернополі водій “BMW” в’їхав у таксі і з горя напився

12/12/2017 0
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На вулиці Тарнавсього 9 грудня, близько 22-ї години, зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos (таксі) та BMW Х5. Водій BMW з місця події зник. Пасажира та водія таксі з травмами шпиталізували.

Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, в ході проведення розшукових дій, встановили місце проживання водія автомобіля BMW, який ймовірно був винуватцем ДТП.

Інспектори застали громадянина вдома. Він розповів поліцейським, що в шоковому стані залишив місце ДТП та вжив алкоголь. Після того, водія патрульні доставили на аварії та до медичного закладу. Результат проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння – 1,65 проміле, повідомляють у патрульній поліції.

На водія патрульні склали на правопорушника протокол згідно ч. 4 ст. 130 КУпАП (вживання алкоголю водієм транспортного засобу після ДТП за його участю). У громадянина охоронці порядку вилучили посвідчення водія та видали тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом. Усі обставини аварії встановлює слідчий.

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