У Тернополі водій “BMW” скоїв аварію і накивав п’ятами

23/01/2017 Розмір тексту:

Аварія за участі BMW та Ford Fiesta сталась на перехресті вул. Паращука та Танцорова 22 січня близько 21.30.

– Водій BMW з місця ДТП втік, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Тернополя. – На щастя, потерпілих немає.

Патрульні опитали 31-річного водія червоного автомобіля Ford. BMW наразі розшукують, повідомляє “20 хвилин“.