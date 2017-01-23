У Тернополі водій “BMW” скоїв аварію і накивав п’ятами

23/01/2017 0
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Аварія за участі BMW та Ford Fiesta сталась на перехресті вул. Паращука та Танцорова 22 січня близько 21.30.

– Водій BMW з місця ДТП втік, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Тернополя. – На щастя, потерпілих немає.

Патрульні опитали 31-річного водія червоного автомобіля Ford. BMW наразі розшукують, повідомляє “20 хвилин“.

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