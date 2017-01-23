У Тернополі водій “BMW” скоїв аварію і накивав п’ятами
23/01/2017 0
Розмір тексту:
Аварія за участі BMW та Ford Fiesta сталась на перехресті вул. Паращука та Танцорова 22 січня близько 21.30.
– Водій BMW з місця ДТП втік, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Тернополя. – На щастя, потерпілих немає.
Патрульні опитали 31-річного водія червоного автомобіля Ford. BMW наразі розшукують, повідомляє “20 хвилин“.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Помічник фінансового директора
Інспектор з кадрів