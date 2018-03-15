У Тернополі водій без прав збив дорожній знак. ФОТО

15/03/2018 0
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Вчора, 14 березня, у Тернополі трапилася чергова аварія. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Близько опівночі на вулиці Степана Будного поблизу «Білого замку» водій автомобіль Volksvagen не впорався із керування та в’їхав у дорожній знак, повідомляє Терен.

Патрульні поліцейські склали на водія протокол за статтею 124 (порушення ПДР) та частиною 1 статті 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб, а також поліса (договору) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів).

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