У Тернополі вночі сталося курйозне пограбування

24/10/2017 Розмір тексту:

Тричі за ніч спрацьовували датчики руху, тричі приїжджала на місце події одна з приватних охоронних фірм, а от сам факт крадіжки вранці виявив уже власник кіоску автозапчастин.

23 жовтня в Тернопільське відділення поліції звернувся житель обласного центру. Чоловік заявив, що невідомі в ніч з 22 на 23 жовтня викрали з приміщення магазинчика ноутбук та запчастини до автомобілей. Розмір збитків потерпілий оцінив в 50 тисяч гривень.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Як розповів начальник Тернопільського відділення поліції Віктор Волощук, злодії в задній стінці кіоску вирізали отвір діаметром 33 на 45 сантиметрів і винесли через нього цінні речі.

Приміщення було обладнане датчиками руху за якими стежила охоронна фірма. За словами людей, які тієї ночі чергували біля монітору, вперше датчики спрацювали близько опівночі. Вони виїхали, заглянули через вікна до середини і поїхали. За кілька хвилин сигнал спрацював ще раз. Наряд знову перевірив зовнішні стіни магазину. Коли на моніторі втретє з’явився сигнал проникнення, то охоронці приїхали і залишилися поблизу приблизно годину. Проте все було спокійно.

Віктор Волощук каже, що ймовірно, охоронна фірма оглядала лише бокові та передню частину вагончика, хоча при таких спрацюваннях мусять обійти весь периметр. Задній бік не дивилися, оскільки він знаходився в посадці.

Триває слідство відповідно до статті 185 частина 3 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.