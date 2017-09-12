У Тернополі вночі спіймали трьох п’яних “шумахерів”
В ніч на 12 вересня патрульні поліцейські оформили на водіїв 3 протоколи за ст.130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння).
Близько опівночі на вулиці Протасевича інспектори зупинили автомобіль Ford Mondeo, водій якого не виконав вимогу дорожнього знаку 5.16 «Напрямки руху по смугах». У 31-річного водія охоронці порядку виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат освідування за допомогою алкотестеру драгер – 1,14 проміле. На правоворушники патрульні винесли постанову за порушення ПДР та протокол за керування напідпитку, повідомляють у патрульній поліції.
1,91 проміле алкоголю в крові інспектори зафісували у водія ЗАЗ. Який порушив правила дорожнього руху на вулиці Протасевича.
А близько 2-ї години на вулиці Стадникової трапилося ДТП за участю нетверезого 22-річного водія Renault Dokker, який наїхав на електроопору.
Управління патрульної поліції Тернополя звертається до громадян, щоб вони в жодному разі не сідали за кермо напідпитку. Бережіть своє життя – воно безцінне.
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