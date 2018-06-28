У Тернополі вночі спіймали двох п’яних водіїв

При спілкуванні з водієм інспектори виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Керманичу запропонували пройти тест на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці зупинки в присутності 2-х свідків, на що водій відмовився, а також відмовився від проходження такого огляду в медичному закладі.

На 26-річного водія склали протокол за ч.1 ст.130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП та постанову за ч.1 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами). Про це повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

За годину правоохоронці помітили на проспекті Злуки автомобіль Volkswagen Passat, який не ввімкнув відповідного покажчика повороту. Під час спілкування з 38-річним водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, однак, від проходження тесту на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки та у медзакладі він відмовився у присутності двох свідків.

На тернополянина склали ряд адмінматеріалів: адмінпротокол за ч.1 ст.130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП та постанову за ч.1 ст.126 (керування без відповідних документів ). Вилучено посвідчення водія та видано тимчасовий дозвіл.