У Тернополі вночі підстрелили 17-річного юнака
30/05/2017 0
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У Тернополі патрульні затримали підозрюваного, який, ймовірно, вистрелив у неповнолітнього.
Про те, що стріляють на бульварі Данила Галицького надійшло патрульним близько 2-ї години ночі, 27 травня. Потерпілого, 17-річного хлопця, забрала карета швидкої допомоги. Він повідомив патрульним прикмети свого кривдника.
Ознаки підозрюваного передали усім екіпажам в орієнтування. На вулиці Лесі Українки охоронці порядку виявили невідомого чоловіка, який підпадав під орієнтування. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у нього предмет, схожий на зброю.
Громадянина патрульні доправили до відділку поліції та передали слідчому, повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.
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