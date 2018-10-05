У Тернополі вночі підпалили кіоск

05/10/2018 Розмір тексту:

4 жовтня о 02.20 до чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від рятувальників про те, що по вулиці Шептицького в обласному центрі горить кіоск.

Під час огляду місця події правоохоронці знайшли та вилучили дерев’яну палицю, обмотану обгорілою тканиною. Найімовірніше, саме через запалений факел і сталася пожежа. Тому є підстави вважати, що майно було знищене умисно, зазначають у поліції.

Вартість завданих збитків власник оцінив у сорок тисяч гривень.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 2 статті 194 ККУ. Зловмиснику, якого розшукують поліцейські, за скоєне загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’ятнадцяти років.